Bologna-Napoli | gli azzurri gioscono per la decima vittora cosecutiva

(Di domenica 16 ottobre 2022), Di Lorenzo: "Un'altra vittoria, laconsecutiva! Bravi tutti" "Un’altra vittoria, laconsecutiva! Con lo stesso spirito, la stessa voglia e la stessa qualità di sempre! Bravi tutti #forzasempre", scrive su Instagram il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria al Maradona contro il. Kvaratskhelia: "Questo giorno è dedicato a te, piccolo eroe georgiano" "This day was for you little georgian hero #ForzaSempre #Marita" (Questo giorno è dedicato a te, piccolo eroe georgiano", scrive su Instagram l'attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia dopo la vittoria contro ilal Maradona., Min-Jae: "Tre punti importanti" "Tre punti importanti. Forzasempre", scrive su ...

... si era deciso di ripartire con Antimo Martino, protagonista della promozione in Serie A1 della Fortitudo, ma le cose non sarebbero andate come sperato. Oggi Buscaglia allena, che ...di di Monica Scozzafava Ilsoffre ilma trova sempre un gol in più. I cambi di Spalletti: Osimhen è ovunque, Lozano ha il piede caldo. E Kvara è travolgente 1 di 15 Meret: 5,5 Prende un gol da trenta metri, ...Interviste 16 Ottobre 2022 Fonte: TuttoSport "Aabbiamo messo in difficoltà in diverse occasioni una squadra che ha segnato tanti gol nelle ultime partite" Il Bologna esce ko dal Maradona. Il Napoli vi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...