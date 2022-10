Bollette | quasi cinque milioni di italiani non le hanno pagate negli ultimi nove mesi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il dato arriva dall'indagine commissionata da Facile.it , che mette in luce anche come il numero di morosi sia destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere. L'analisi - si legge - ha ...

un terzo del cibo prodotto ogni anno viene buttato senza che venga consumato. Nel 77esimo ... E uno dei motivi è il caroscatenato dalla crisi energetica . È quanto emerge dalle analisi di ...La stangata sulledi luce e gas degli italiani raggiungerà nel 2023 la maxi cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di2.500 euro a nucleo familiare rispetto alle tariffe in vigore a ...(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani raggiungerà nel 2023 la maxi cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi 2.500 euro a nucleo ...Coloro che per la prima volta non sono riusciti a pagare i consumi energetici sono quasi due su tre, vale a dire il 62%. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Res ...