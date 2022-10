Bollette | quasi 5 milioni di italiani non le hanno pagate negli ultimi 9 mesi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Coloro che per la prima volta non sono riusciti a pagare i consumi energetici sonodue su tre, vale a dire il 62%. È quanto emerge da un’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat

Caro5 milioni di italiani non le hanno pagate: 'Per due su tre era la prima volta' Nonostante la grande esposizione mediatica, però, si sa ben poco della giovane inglese. I suoi fan ......il prossimo anno sulle tasche degli italiani - la stangata sulledi luce e gas degli italiani raggiungerà nel 2023 la maxi cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di...Il Codacons ha indetto un incontro con istituzioni e distributori di energia per il prossimo 18 ottobre, con l'obiettivo di affrontare la crisi in atto ...Quasi 5 milioni di italiani, negli ultimi nove mesi, non hanno pagato le bollette di luce e gas: a causa dell'aumento del prezzo dell'energia 4,7 milioni di persone hanno saltato il ...