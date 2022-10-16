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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 7 del 17 Ottobre 2022

Bir Kucuk
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Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 7 del 17 Ottobre 2022 (Di domenica 16 ottobre 2022) Umran viene al gioco di Dila. Cerca di scoprire perché F?rat è così interessato a Güne?. Inizia a fare ricerche su Elif. F?rat afferma chiaramente che non starà più dietro Dila. La rabbia di Dila si rivolge a F?rat e, insieme a Y?lmaz, cercano di mettere all’angolo F?rat.  L'articolo proviene da MediaTurkey.
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