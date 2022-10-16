Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 7 del 17 Ottobre 2022

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yoldan çikarak su kanalina düsen otomobilde bulunan 6 yasindaki küçük kiz yaralandi.Basrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay’in yer aldigi Bir Küçük Gün Isigi, Pazartesi aksami yeni bölümüyle ekrana gelecek. Izleyiciler Elif ve Firat’in yüzlesmesini merakla beklerken, Bir Küçük Gün Isi ...