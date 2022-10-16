Bir Kucuk Gun Isigi trama puntata 7 del 17 Ottobre 2022 (Di domenica 16 ottobre 2022) Umran viene al gioco di Dila. Cerca di scoprire perché F?rat è così interessato a Güne?. Inizia a fare ricerche su Elif. F?rat afferma chiaramente che non starà più dietro Dila. La rabbia di Dila si rivolge a F?rat e, insieme a Y?lmaz, cercano di mettere all’angolo F?rat. L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Su kanalina düsen otomobildeki küçük kiz yaralandiKocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yoldan çikarak su kanalina düsen otomobilde bulunan 6 yasindaki küçük kiz yaralandi.
Bir Küçük Gün Isigi 7. bölüm 2. fragmani: Bana dürüst olacaksin söz verBasrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay’in yer aldigi Bir Küçük Gün Isigi, Pazartesi aksami yeni bölümüyle ekrana gelecek. Izleyiciler Elif ve Firat’in yüzlesmesini merakla beklerken, Bir Küçük Gün Isi ...
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