Biden ci ricasca | Guardate cosa è successo in Italia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il presidente degli Stati Uniti torna a menzionare il risultato delle elezioni politichene, sottolineando in chiave polemica come la compattezza dimostrata dalla Nato dopo l’invasione dell’Ucraina non vada data per scontata

Corriere del Ticino

...e donne È stato fotografato mentre baciava ragazze sulla testa e apparentemente annusava i capelli Scorrere ò'articolo quyi soitto per una ricca messe di foto e video di pedo -che ci...Nuova gaffe per Joe. Il presidente degli Stati Uniti ci. Questa volta accade durante un incontro con i dirigenti dell'industria eolica alla Casa Bianca. Quiha mostrato per errore alle telecamere un ... Dal cancro a «Glasgow in Inghilterra»: Joe Biden ci ricasca Il presidente degli Stati Uniti torna a menzionare il risultato delle elezioni politiche italiane, sottolineando in chiave polemica come la compattezza dimostrata dalla Nato dopo l’invasione dell’Ucra ...