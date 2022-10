Beautiful anticipazioni | Finn è davvero morto? Tuta la verità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nelle prossime puntate diassisteremo alla vendetta di Sheila. Come avrete capito, la Carter, non ha nessuna intenzione di stare in disparte e vedere suo figlio che fa la bella vita al fianco di Steffy. E’ vero, ha ottenuto qualcosa che voleva, ora nella famiglia Forrester c’è un bambino con il suo stesso sangue. Ma questa è solo una parte della vendetta contro Steffy, che l’ha umiliata davanti a suo figlio, in un giorno importante come il matrimonio. Che cosa accadrà quindi adesso? Ve ne parliamo con delleche ci rivelano, grazie a quanto accaduto qualche tempo fa nelle puntate americane di, tutto quello che succederà nella story line che vedràe Sheila protagonisti. La Carter sta meditando la sua vendetta e presto, vedremo quelle che saranno le ...