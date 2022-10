Basket | Serie A 2022-2023 | Milano batte Brindisi sulla sirena! Decisiva una tripla di Hall

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Vittoria in extremis per l’Olimpianella terza giornata delladi. Dopo la sconfitta in Eurolega contro Berlino, i ragazzi di Ettore Messina girano pagina e sconfiggono, con tantissima fatica, l’Happy Casaper 83-82.una bellissimarealizzata da Devonsirena finale. Grazie a questa vittoria i meneghini restano a punteggio pieno in testa alla classifica con tre vittorie in altrettante partite. La squadra pugliese rimane invece ferma a due punti. L’inizio di partita è equilibrato: da una parte sono subito attivi Kevin Pangos e Deshaun Thomas, dall’altra rispondono presenti Marcquise Reed e Andrea Mezzanotte e si arriva sul 10-8. A questo punto la squadra ...