Basket | Mutombo sta male | la leggenda Nba ha un tumore al cervello

La speranza è che sappia fare una volta di più il gesto che lo ha reso famoso: col ditone dire di no all'avversario. Che non si passa, c'è lui a difendere. Dikembe, 56 anni, leggenda Nba, ha un tumore al cervello. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...'L'ambasciatore Globale e Hall of Famer NBA, Dikembe, si sta attualmente sottoponendo a trattamenti per un tumore al cervello. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un collaborativo ...Atlanta, 16 ott. - (Adnkronos) - La grande famiglia della Nba si stringe attorno a uno dei suoi pilastri. Come comunicato dalla lega stessa, Dikembe Mutombo ha cominciato le cure nella sua città ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...