Atp Napoli | il nuovo campo alla Rotonda Diaz pronto entro oggi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilin resina è work in progress nella Arena dellae sarà. Il torneo Atp di, dunque, comincerà regolarmente nella giornata di domani sul nuovissimo, dopo i sorteggi del tabellone principale previsti. Lo annunciano in conferenza stampa Cosimotano – organizzatore del torneo – e Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club. C0m’è noto, le partite di qualificazione all’Atp in programma ieri sono state annullate per alcuni avvmenti (bolle e escrescenze) presenti sui cinque campi, compresa l’Arena del Mare.si è giocato al Tennis Club Pozzuoli di Monteruscello, dalle 10, a ...

Problemi su problemi ache dopo Firenze ospiterà un altro torneo. Per il momento non sono nemmeno partite le qualificazioni per problemi al terreno, dissestato e con buche. Poi dopo ore di ritardi è arrivato l'...Queste le parole di Riccardo Villari, presidente Tc: "Giovedì ci siamo resi conto che c'... Ieri mattina abbiamo capito che il problema non era risolto e insieme alla FIT e all'abbiamo deciso ...Da Firenze è arrivato il primo campo da istallare al TC Napoli, da giovedì dovrebbe esserne pronto un secondo.Il torneo organizzato nel capoluogo della Campania è nato sotto i peggiori auspici: campo che si sgretolava sotto i piedi dopo il maltempo ...