Atp Napoli 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo ATP 250 di. L’evento andrà in scena da lunedì 17 a domenica 23 ottobre sui campi in cemento outdoor del Tennis Club. In seguito al forfait del russo Andrey Rublev, le principali attrazioni estere della manifestazione diventano i due spagnoli Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut. L’Italia, in attesa delle qualificazioni, potrà contare su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Matteo Berrettini, testa di serie numero tre e beneficiario di una wild card da parte dell’organizzazione. Presenti pure Flavio Cobolli e Luca Nardi, gli altri due inviti della direzione del torneo. Tantissimi i giovani da tenere d’occhio: dal serbo Miomir Kecmanovic ...

Spicca, tra le partite, quella che mette di fronte Lorenzo Sonego e l'argentino Sebastian Baez : non si fa fatica a definire questo come il primo turno di più alto valore che si vedrà in questi giorni ...Il programma, con gli orari e l'ordine di gioco delle qualificazioni del torneodi2022 per quanto riguarda la giornata di lunedì 17 ottobre . Proseguono i match del tabellone cadetto presso il Tennis Club Pozzuoli, con i quattro pass per il main draw ancora da ...Anche Brancaccio al match decisivo, mentre Maestrelli si arrende a Misolic. Sonego esordirà con Baez. Possibile una finale Musetti-Berrettini ...Tennis Napoli Cup, campi rovinati dalla pioggia: non si gioca sul lungomare. Corsa contro il tempo per salvare il torneo di Marco Caiazzo (siano) Le qualificazioni spostate a Pozzuoli. Si lavora per… ...