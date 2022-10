ATP Napoli 2022 | il tabellone degli italiani | sei azzurri in gara | vecchi fantasmi sulla strada di Berrettini e Musetti

(Di domenica 16 ottobre 2022) Finalmente uscito ildel torneo ATP 250 di, con ilprincipale che comincerà nella giornata di martedì a causa delle problematiche che hanno coinvolto la struttura di Rotonda Diaz. Sei al momento gliin corsa, con la possibilità che la pattuglia aumenti con la conclusione delle qualificazioni. Le teste di serie tricolori sono Matteoe Lorenzo, e in quanto tali usufruiscono di un bye al primo turno. Il romano potrebbe ritrovarsi nuovamente di fronte lo spagnolo Roberto Carballes Baena al debutto sul cemento napoletano e avrà voglia di vendicarsi dopo il ko della settimana scorsa; il favorito per gli eventuali quarti è invece il francese Adrian Mannarino, ma attorno a lui ha avversari temibili come Pedro Cachin (al primo turno), Taro ...

Spicca, tra le partite, quella che mette di fronte Lorenzo Sonego e l'argentino Sebastian Baez : non si fa fatica a definire questo come il primo turno di più alto valore che si vedrà in questi giorni ...Anche Brancaccio al match decisivo, mentre Maestrelli si arrende a Misolic. Sonego esordirà con Baez. Possibile una finale Musetti-Berrettini ...Tennis Napoli Cup, campi rovinati dalla pioggia: non si gioca sul lungomare. Corsa contro il tempo per salvare il torneo di Marco Caiazzo (siano) Le qualificazioni spostate a Pozzuoli. Si lavora per…