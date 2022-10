Ascolti tv ieri sera sabato 15 ottobre 2022 | Tu Si Que Vales batte Ballando

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 15 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in ondapomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una Vita, Beautiful, Linea Verde Life e glidei programmi in onda nel pre - serale con Carta Libera e Reazione ...Puntualissimi come ogni domenica mattina, anche oggi sono stati pubblicati i dati auditel del sabato sera, che apprendiamo da Davide Maggio: chi ha avuto la meglio in, 15 ottobre, tra la seconda puntata di Ballando e un nuovo appuntamento di Tu si que vales Premettiamo che entrambe le trasmissioni sono cresciute inrispetto alla settimana ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La sfida Auditel del 15 ottobre 2022 vede Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales al comando con grandi ascolti ...