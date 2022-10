ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2022 | TU SI QUE VALES | BALLANDO CON LE STELLE

(Di domenica 16 ottobre 2022)TV 15· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Dialogo – xIn Famiglia – xBuongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xItalia Sì! – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTutti in Pista – xCon le– x x x xLilly Schonauer – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xIl Serchio della Vita – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. nettoVerissimo – xVerissimo – xCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xTu Si Que– x x x xBuonanotte TSQV + Tg5 – ...

La regina del 'kamp" sa come s'intrattiene il pubblico. Lo scorso 5Katy Perry ha inaugurato la quinta parte di Play , la sua residency over the top , ... C'è qualche artista cheal ...... sabato 15, di Tv Talk è stato ospite Carlo Conti . Il conduttore toscano oltra a dire la sua sul programma Tale e Quale Show , che raccoglie un numero sempre maggiore diha risposto ...Ascolti tv 15 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...La cosa più importante è continuare come stiamo facendo e giocare da squadra”. Teun Koopmeiners, centrocampista dei bergamaschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Io e De Roon ...