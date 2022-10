“Armi di controllo di massa” | la nuova puntata di PresaDiretta

Leggi su lopinionista

(Di domenica 16 ottobre 2022) ROMA – Nelladidi”, in onda lunedì 17 ottobre alle 21.25 su Rai3,attraversa la corsa alle, le vie dello spionaggio digitale ed entra nel mondo della sorveglianza e deldi. Robot, droni, scanner, visori, sistemi di intelligenza artificiale e riconoscimento biometrico, è il nuovo grande business delle aziende produttrici di, un mercato che cresce tra il 7 e il 9% l’anno e fattura tra i 65 e i 68 miliardi di euro. Strumenti sempre più sofisticati utilizzati dall’Unione Europea per rendere impenetrabili le frontiere e respingere i migranti. Ma non solo. In che modo queste tecnologie entrano nelle nostre vite? Quali sono le connessioni tra l’industria delle ...