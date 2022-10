Anzio | lo spettacolo dei delfini avvistati davanti alla spiaggia di Tor Caldara FOTO

(Di domenica 16 ottobre 2022)– Questa mattina 16 ottobre lodeiin massariserva naturale di Torha lasciato di stucco i pescatori che erano di passaggio. Dopo il ritrovamento del primo nido di tartaruga Caretta Caretta sulladi di Nerone lo scorso 21 giugno, il litorale laziale e il mare ditornano protagonisti di meravigliosi avvistamenti in questo ottobre. Gruppo diriserva naturale di TorCon questa aria autunnale il mare è più vivo che mai e questa mattina loè stato mozzafiato: un gruppo di splendidi esemplari disi sono mostrati in tutta la ...

Il Faro online

