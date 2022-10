Angelus 16 ottobre | Papa Francesco | la preghiera come “ricostituente dell’anima”

(Di domenica 16 ottobre 2022) All’di domenica 16esorta a non allontanarsi dall’amore di Dio e pregare sempre, anche nel corso di vite frenetiche. Perché anche con il cuore indaffarato è importante che il legame con il Signore non si raffreddi mai. Si apre con un importante interrogativo la riflessione che precede l’di domenica 16. Facendo riferimento al Vangelo della Liturgia odierna,si chiede se Gesù possa trovare ancora fede tornando sulla Terra. E da questo quesito scaturisce un’importante riflessione che il Santo Padre pone sotto le orecchie attente dei fedeli riuniti in Piazza San Pietro. @Credits Ansa“Immaginiamo che il Signore venga oggi sulla terra: vedrebbe, purtroppo, tante guerre, tanta povertà, tante ...

