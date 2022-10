Andrea Romano | chi è il marito di Sara Manfuso | “Deluso da Signorini”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo la lite con Alfonsoha rotto il silenzio ed è intervenuta sui social per spiegare i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. In sua difesa, è intervenuto il, ex deputato del Pd, che ha ribadito quanto detto dalla moglie su Instagram., ospite di Un Giorno da Pecora, a Rai Radio1, ha speso due parole su quanto accaduto a sua moglie nel corso della scorsa puntata del Gf Vip. «Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso, che stimo come professionista.non ha mai ...