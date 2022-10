Andersson | la premier svedese uscente | “In Italia deriva pericolosa | si rischia di spaccare l’unità europea”

La Svezia, ha sottolineato lo scorso aprile l'exsocial democratica Magdalenaa seguito dei disordini scoppiati nella città di Malmö, non è riuscita a integrare il vasto numero di ...... così come in altri Paesi Ue, aumenta il rischio di una "deriva spaventosa, per l'Italia e l'Unione europea" dice lasvedese uscente Magdalenaa Repubblica , a pochi giorni dalle ...La Svezia ridurrà la quota di rifugiati da 5.000 persone all'anno a sole 900, oltre a tagliare il budget degli aiuti internazionali. Nel patto di coalizione con i Democratici svedesi, c'è anche la lot ..."L'Italia è un Paese grande, importante. E abbiamo bisogno di un'Unione che funzioni bene per convergere su questioni cruciali. (ANSA) ...