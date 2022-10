Amici22 | tra gare di ballo e sfide di inediti | è boom di ascolti 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’appuntamento domenicale di Amici di Maria De Filippi fa ildi ascolti. Le esibizioni die glidegli allievi conquistano pubblico e rete Si conclude in bellezza il quinto atto di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata domenicale i ballerini affrontano una gara densa di pathos in cui l’ultimo in classifica rischia l’eliminazione definitiva dal talent show. A giudicare i ballerini è Jacopo Tissi ed è proprio Megan ad essere lodare per la propria capacità di tenere il palco. Tuttavia la ballerina delude sul piano della tecnica: voto 7+. Segue Gianmarco, il talento che è piaciuto a Tisci sul piano della presenza e della musicalità ma non sulla tecnica: per lui un 7-. Una delle migliori performance è quella di Mattia che prende 8-. Ludovica, invece, piace nel complesso ma la sua esibizione è da 7. Tissi apprezza ...