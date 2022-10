Amici | un ex ballerino confessa | “Dopo aver vinto il Gf Vip in Albania ora sogno L’Isola dei Famosi!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 ottobre 2022)il Gf Vip in, suo paese d’origine, un ex amatissimodiadesso sogna di sbarcare in Honduras! Stiamo parlando di Ilir Shaqiri, volto storico delle prime edizioni del talent show di Maria De Filippi, nonché fratello di Olti, anche lui, nonché allievo dinel 20o4. L’ex professionista del programma di Canale 5 sembrerebbeci preso gusto ai reality. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv avrebbe dichiarato: Il Grande Fratello Vipè stato uno spartiacque importantissimo per la mia vita e per la mia carriera. Se vorrei tornare a lavorare in Italia? Mi piacerebbe tanto, magari partecipando ad un reality come ...