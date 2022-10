Amici | anticipazioni puntata oggi 16 ottobre 2022 | Zerbi furioso | Asia perde la sfida

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 16 ottobre 2022) La nuovadi22 in ondapomeriggio, domenica 16 settembreè stata già registrata e ha visto tre ospiti molto importanti: Tananai, che ha presentato il suo nuovo singolo; l’abituee del talent Michele Bravi; e infine Loredana Bertè, chiamata non solo a esibirsi ma anche a giudicare la gara canto delle cover. Alessandra Celentano ha dato un ultimatum a un’allieva che continua a non convincere, mentre la ballerina Claudia ha messo in crisi Raimondo Todaro.22, Ramon primeggia sugli altri ballerini Ladi22 di domenica 16 settembre comincerà con la gara di ballo giudicata dall’etoile Jacopo Tissi. Ramon ha ottenuto il punteggio maggiore (8 ), a seguire Samu (8 ), Mattia (8), e infine Gianmarco, appena sufficiente. Successivamente ...