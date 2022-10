Alluvione Marche | il sopravvissuto di Ostra | “Lavori fermi per frammenti di amianto nel fango e burocrazia” Provincia | “Mai fermati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) La polvere, ilessiccato e la desolazione: Pianello di, la frazione più colpita in termini di vittime e di danni dall’del 15 settembre scorso, rischia di trasformarsi in un paese fantasma. A un mese esatto dalla terribile ondata di piena del fiume Misa, che ha spazzato via la vita di quattro persone e causato danni incalcolabili, a Pianello, fatte salve le opere di emergenza, non è stato mosso un dito: l’alveo e i margini del fiume, ridotto a un timido e quasi inoffensivo rigagnolo, non sono stati sfiorati, restano i banchi di, le piante divelte e il rischio enorme che in caso di nuova piena le casette di via Fiume vengano spazzate via. Un mese è un arco temporale non così ampio, tuttavia ci si chiede come mai, a parte vigili del fuoco, protezione civile e le squadre di volontari da mezza ...