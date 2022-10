Alle elezioni in Nigeria c’è un candidato interessante

Fondazione Openpolis

Nel corso del suo intervento, poi, De Luca ha ricostruito le ore precedentidi Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana al Senato e alla Camera. Secondo il governatore della Campania, infatti,...... ma nella pratica godranno di un ampio potere e di una influenza rilevante, per via dei numeri in Parlamento su cui possono contare a seguito del boomultimepolitiche . " I Moderati, i ... I candidati alle elezioni politiche in numeri La Svezia ridurrà la quota di rifugiati da 5.000 persone all'anno a sole 900, oltre a tagliare il budget degli aiuti internazionali. Nel patto di coalizione con i Democratici svedesi, c'è anche la lot ...Una fonte dei Tories: "La prima ministra è ancora in carica, ma non è più al potere". Il neo responsabile delle Finanze Hunt ...