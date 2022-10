Alle elezioni in Nigeria c’è un candidato interessante

Fondazione Openpolis

Cede infatti nuovamentelusinghe della fama, in particolare di un giornalista che gli chiede ... regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase postI ...Si è infatti raggiunto il più basso livello di partecipazione dal 1946 ad oggi (63,79 per cento), con uno scostamento negativo di 9 punti percentuali rispettoprecedenti, un ... I candidati alle elezioni politiche in numeri Il patrimonio del 20% rimasto dopo la sconfitta e lo stato di secondo partito italiano, Bonaccini: "Senza di noi del Pd sarà impossibile battere la destra" ...Le elezioni americane di midterm di novembre potrebbero essere molto importanti anche per il destino economico dell'Europa ...