Allattamento | istruzioni per l’uso

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dall’1 al 7 ottobre 2022, in tutto il mondo, si è celebrata la Settimana mondiale per l’allattamento, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per sensibilizzare l’importanza e il valore dell’ allattamento al seno. Per l’occasione Parentsmile, ha messo a disposizione una mini guida utile per le neomamme e tutte le famiglie che stanno vivendo o vivranno il momento più atteso: la nascita del proprio piccolo. Insieme alla puericultrice Afrora Kotepano – esperta selezionata accuratamente da Parentsmile – vediamo quali sono i suggerimenti e consigli utili per vivere al meglio le prime settimane di allattamento. Il dolce riposo e il mangiar sano Alla mamma si consiglia un’alimentazione ricca, varia e ben bilanciata per favorire la produzione di latte che richiede non poche energie. Infatti, durante l’allattamento è preferibile mangiare frutta – sia fresca che secca – verdura ...