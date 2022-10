Allagamenti | Flai Sicilia | Dal nuovo governo regionale un piano di bonifica e messa in sicurezza del territorio

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 16 ottobre 2022) PALERMO – “Uno dei primi atti della nuova Giuntadovrà essere undiindelsu cui impegnare forestali, lavoratori dell’Esa e dei Consorzi di. Gli eventi atmosferici di questi giorni e le loro conseguenze sono già un campanello di allarme e riteniamo che non si debbano attendere eventi ancora più estremi, del tutto prevedibili visto l’avanzare dell’inverno”. Tonino Russo, segretario generale dellaCgil, lancia l’allarme dopo glidi questi giorni verificatisi nel trapanese, dovuti all’esondazione di torrenti e fiumi, che hanno causato rischi e disagi per la popolazione. “È una storia che si ripete ogni anno – osserva Russo – con episodi che in certi casi ...