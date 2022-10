Alex Marquez centra Miller | l' incidente nel GP Australia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il GP di casa è stato sfortunato per Jack, letteralmente travolto damentre era in corsa per la vittoria: lo spagnolo della ...

Il GP di casa è stato sfortunato per Jack Miller, letteralmente travolto damentre era in corsa per la vittoria: lo spagnolo della ...... dopo diversi sorpassi, si attacca alla coda del compagno di Ducati ufficiale provandolo anche ad attaccare in un paio di occasioni (cadrà poi al 9 giro steso da). Il primo colpo di ...GP Australia Ducati MotoGP 2022 - Jack Miller ha chiuso il Gran Premio d'Australia, 18esima gara della MotoGP 2022, con una caduta. Per Jack Miller la gara di casa ha invece avuto un epilogo sfortunat ...C’è il ritorno alla vittoria della Suzuki con Alex Rins, c’è Marc Marquez ormai tornato ai suoi livelli. Ma in Australia ci sono soprattutto i ragazzi italiani, Bagnaia, Bezzecchi e Bastianini. Un cap ...