Alessia Marcuzzi fa impazzire Positano | il bikini svela curve da urlo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 16 ottobre 2022) Laper l’ultima vacanza estiva ha scelto la costiera amalfitana: per i locali un sogno vederla in costume. Prossima ai cinquant’anni,sembra sempre più sensuale agli occhi della sua Italia. La conduttrice televisiva, da qualche giorno rientrata dall’ultimo weekend di relax, ha alzato la temperatura ae fattoi social con uno scatto osé. InstagramNon è la prima fotografia piccante sui social che laha pubblicato nel corso degli ultimi mesi. È stata un’estate rovente, anche grazie ai tanti scatti che la romana ha regalato ai fan, in particolare su Instagram dove, con frequenza quotidiana, si fa viva con un post o una story. Una carriera che di certo non ha goduto del beneficio dei social, almeno al suo albore. ...