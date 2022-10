Addio al WTCR | diamo il benvenuto al TCR World Tour

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il mondo delle gare turismo è in fermento. Il FIA, la coppa del mondo di categoria, ha annunciato pochi giorni fa la sua dipartita. La federazione e Discovery Sports Events non organizzeranno il campionato dopo il 2022, stagione che si concluderà in Bahrain ed in Arabia Saudita. Ma non temete: al suo posto arriverà il TCR, campionato che partirà nel 2023 e si articolerà in nove gare. La serie non avrà la licenza FIA e sarà organizzata dalla WSC di Marcello Lotti, titolare dei diritti sul format TCR. Figuraccia FIA: cancellate le due gare del Nürburgring Come funzionerà il TCR? Ilriprende per certi versi il format del vecchio TCR International, nato nel 2015 e poi confluito nel defunto ...