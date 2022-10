Addio al musicologo Domenico De Meo | tra i maggiori esperti al mondo della produzione belliniana

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lutto nelmusica, che perde lo studioso cataneseDe Meo, ritenuto tra iesegeti in ambito internazionale. Meriti sottolineati dai numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il prestigioso “Bellini d’Oro” a lui attribuito nel 2008.De Meo si è spento sabato 15 ottobre, e lascia un imponente archivio di documenti, curato insieme alla moglie Caterina Andò, sua compagna nella vita e nel lavoro. La camera ardente sarà allestita al Teatro Massimo Bellini, a Catania, lunedì 17 ottobre dalle 10.00 alle 20.00. Le esequie si svolgeranno il giorno dopo, martedì 18 alle ore 10.00, nel Duomo di Sant’Agata., pianista, didatta, ha svolto intensa attività filologica rivolta ...

