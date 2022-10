A Roma ferisce il vicino con una scure a martello | arrestato

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - Lite tra vicini finisce nel sangue in un condominio di via della Farnesina, a. Un uomo di 56 anni, armato di una, ha aggredito un 37enne. Il 56enne non contento lo ha anche preso a testate. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli con prognosi di 30 giorni. Sul posto la polizia che hal'aggressore con l'accusa di lesioni aggravate. Denunciato anche per porto abusivo di arma. Il 56enne sarà processato lunedì per direttissima al tribunale di

Adnkronos

Il 56enne sarà processato lunedì per direttissima al tribunale di