79 anni fa il rastrellamento al Ghetto di Roma | Meloni | “Combattere ogni forma di antisemitismo” La Russa | “Tra le pagine più buie della storia”

(Di domenica 16 ottobre 2022) 79fa ilaldi: i commentipolitica Il 16 ottobre del 1943, 79fa, ala furia nazifascista procedeva con ilal. 1.259 persone – di cui 689 donne, 363 uomini e 207 bambini – appartenenti alla comunità ebraica dicaddero in una vasta retata organizzata dalla Gestapo, la polizia segretaGermania nazista. Uomini, donne e bambini furono deportati ad Auschwitz. Tornarono solo in 16. Di quel drammatico giorno hanno parlato oggi diversi politici: dalla(futura premier) a Letta, passando dal neo presidente del Senato Ignazio La. Ecco le loro parole:“E’ per ...

Così la leader di Fratelli d'Italia ricorda ildel Ghetto di Roma, avvenuto 79fa. "Un orrore - aggiunge in una nota - che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano ...Giorgia Meloni ha voluto ricordare il drammaticodel Ghetto di Roma, avvenuto 79fa, che non potrà mai essere cancellato dal diario degli orrori compiuti dall'uomo: " La vile e ...Il 16 ottobre del 1943 la Gestapo catturò oltre mille ebrei romani per deportarli nel campo di sterminio di Auschwitz, nell'attuale Polonia Il 16 ottobre del 1943 Settimio Calò uscì dalla sua casa di ...Rastrellamento ghetto ebraico di Roma, oggi si celebra il settantanovesimo anniversario. Nella Capitale una pedalata della memoria.