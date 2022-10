Zuppa di Porro 15 ottobre 2022

(Di sabato 15 ottobre 2022)di. Incredibile, anzi molto credibile, fuoco di fila contro i due nuovi presidenti di camera e senato. Come dice sallusti: Linciaggio personale. anche Avvenire, dico Avvenire, il giornale dei vescovi, fa il fenomeno con Fontana. Per alcuni troppo cattolico, e i preti fanno pure gli schizinosi: meglio Fico o Boldrini, imagino. Oddio anche la Perina, quella che da giovane era nel fronte della gioventù e che per dieci anni ha diretto il secolo d’Italia, oggi si dice scandalizzata da Fontana. Intanto fico si tiene i privilegi del pres della camera e dibba si arrabbia. Nel frattempi gran casino nella maggiornza; sono veramente dei pazzi. Governo, così in alto mare. Non sta messa meglio la Truss, che sta combiando un casino in uk. L’unico che resiste è Xi, suo ritratto sul Corsera Blitz di due gretine sui girasoli di Van Gogh e Bini Smaghi ...

Nicola Porro

