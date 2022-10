Xi si fa imperatore | così la Cina prepara la guerra agli Usa

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 ottobre 2022) In un contesto geopolitico europeo infuocato, dove i rapporti tra il nostro continente e la Russia non eranoradioattivi danni dellaFredda, lacontinua la sua ascesa economica e militare. Da domani partirà anche il ventesimo congresso del Partito Comunista, dove Xi sarà pronto a consacrarsi leader supremo, al terzo mandato consecutivo. Il potere assoluto di Xi In virtù della modifica dello statuto nel 2018, il limite dei due mandati – ciascuno dalla durata di cinque anni – è stato spazzato via dal governo. A ciò, si affiancherebbe comunque il limite massimo di età, fissato a 68 anni, per gli incarichi pubblici-istituzionali. Eppure, nel 2023, Xi si avvierà per il settantesimo compleanno, ma la legge non conta: è il leader supremo che detta diritto, regole, imposizioni. E l’amministrazione di ...