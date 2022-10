WWE | Un Wyatt inaspettato | promo col cuore in mano rivolgendosi ai fan Mistero sul finale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Brayè tornato in WWE, lo ha fatto ad Extreme Rules al termine di un mese ricco di indizi, indovinelli e tanti easter eggs legati alla sua storia e al suo personaggio. Dopo l’apparizione di Extreme Rules le incognite sono rimaste e probabilmente rimarranno anche dopo stanotte, c’è da capire cosa farà, chi lo accompagnerà, che obiettivi avrà. Ciò che è certo è che farà parte del roster di SmackDown e stanotte ha chiuso la puntata dello show blu con unche ha sorpreso un po’ tutti. “Voi ci siete sempre stati” Nuova theme music per Brayche è arrivato sullo stage con la sua classica lanterna attraverso la stessa porta vista ad Extreme Rules. Sul ring l’Eater of Worlds ha stupito tutti,al pubblico con voce rotta dall’emozione si è detto nervoso e ha ...

