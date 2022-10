WWE | Liv Morgan rompe il silenzio dopo SmackDown

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nel corso dell’ultima puntata di, durante un segmento nel backstage, è stata intervistata Sonya Deville. Sonya ha cominciato subito a parlare del fatto che vengano date occasioni a chiunque e anche a chi non merita, fra queste persone c’è sicuramente Liv. Nemmeno il tempo di finire che la Deville è stata attaccata proprio da Liv. Una nuova e pericolosa LivLiv ha portato avanti un durissimo attacco ai danni di Sonya, concluso con una senton su un tavolo. Al termine di questo pestaggio abbiamo potuto notare lo stesso sorriso che Liv ha fatto al termine del suo incontro perso contro Ronda Rousey a Extreme Rules. Da quel momento sembra che in Livsia effettivamente cambiato qualcosa e la Miracle Girl stia tirando fuori un lato molto più cattivo di sé stessa....

SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey batte Liv Morgan in un Extreme Rules Match Primo shock della serata: giunge a conclusione il regno titolato di Liv Morgan, diventata campionessa a ...SmackDown Women's Championship: Liv Morgan (C) batte Shayna Baszler Vittoria pulita e decisiva per la SmackDown Women's Champion Liv Morgan, riscattatasi agli occhi dei fan dopo il finale ...Durante l'ultimo PLE WWE Extreme Rules, Ronda Rousey ha riconquistato lo SmackDown Women's Championship vincendo un Extreme Rules Match contro l'ormai ex-campionessa Liv Morgan. Questa vittoria è una ...