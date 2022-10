Volley | SuperLega | Rychlicki e Semeniuk trascinano Perugia alla terza vittoria consecutiva

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tutto facile per la Sir Safety Susanell’anticipo dellagiornata delladimaschile. Nella sfida tra due delle squadre ancora imbattute del campionato, gli umbri hanno superato la WithU Verona con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-24, 25-20). Mai in discussione il risultato della partita con i padroni di casa che hanno aggredito gli avversari sin dal primo momento. I veneti non sono riusciti a trovare una soluzione per le bocche da fuoco della squadra guidata da Andrea Anastasi, subendo in particolar modo in ricezione. Kamilha chiuso l’incontro da miglior marcatore con 17 punti, di cui 12 trovati in attacco e ben 4 tramite muri vincenti. 15 punti per lo schiacciatore polacco Kamil, autore di 3 ace. 12 i punti segnati a tabellino dal ...