Volley | Paola Egonu lascia la Nazionale | “Mi hanno chiesto perché sono italiana | questa è stata la mia ultima partita”

(Di sabato 15 ottobre 2022)non ne può più. La campionessa delazzurro, dopo il 3-0 agli Stati Uniti che ha regalato all’Italia il bronzo al Mondiale, in lacrime, è esplosa con il suo procuratore Marco Reguzzoni: “Mianche se fossiè la miainstanca. Non puoi capire”. Il video, rubato da un tifoso è stato postato sui social e ha rapidamente fatto il giro del web, insieme ad un altro, in cuiabbraccia lungamente in campo il libero Monica De Gennaro. Nell’intensità dell’abbraccio, forse un addio o anche solo l’intenzione da parte dell’opposto nata a Cittadella di prendersi una pausa dall’azzurro....

