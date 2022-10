Volley | Paola Egonu lascia la nazionale in lacrime | ' Mi hanno chiesto se fossi italiana | è la mia ultima partita'

, le lacrime diEgonu: "È la mia ultima partita in Nazionale. Mi hanno chiesto perché sono italiana" "Mi hanno chiesto anche se fossi italianaquesta è la mia ultima partita in Nazionale, ...' Mi hanno chiesto anche se fossi italiana Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire'. La stella della Nazionale italiana di pallavoloEgonu si sfoga così, rivolgendosi al suo procuratore Marco Reguzzoni, al termine della finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dalle azzurre per 3 - 0 sugli Stati Uniti. >>> Le Offerte ...Paola Egonu in lacrime dopo la finale per il bronzo dei Mondiali di Volley: la pallavolista italiana si sfoga con il manager, fa un riferimento ad alcune frasi razziste rivoltele e medita di lasciare ...> Il bronzo del riscatto. Contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti l’Italvolley femminile si prende il terzo posto del Mondiale 2022 con un netto 3-0 (25-20, 25-15 27-25). Dopo la sconfitta s ...