Volley | Mondiali 2022 | Miriam Sylla | “Non è arrivata la medaglia che volevamo ma era importante onorare il tanto lavoro fatto”

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’avventura dell’Italia ai Campionati del Mondo disi chiude con unadi bronzo. Dopo la dura sconfitta con il Brasile, le azzurre sono riuscite a ritrovare lucidità e superare agevolmente gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto. Inevitabile un po’ di amarezza sul volto delle protagoniste al termine della partita ed al termine di un Mondiale che era nato con ambizioni concrete di vittoria finale. Tante le lacrime versate da atlete e componente dello staff, in un mix di gioia, tristezza e commozione. La capitana del gruppo,, ha parlato ai microfoni della RAI nel post-match: “Ora è il momento di festeggiare, soprattutto perchè nonostante tutto, nonostante le grandi difficoltà, siamo riuscite adla maglia fino in ...

