Volley | Mondiali 2022 | Davide Mazzanti | “Medaglia importante ma c’è grande rammarico”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Mondiale dell’Italia delfemminile si chiude con unadi bronzo. La netta vittoria contro gli Stati Uniti permette alle azzurre di tornare in Italia con un risultato che, seppur diverso da quanto sperato, rimanee di rilievo. Tanta la commozione, mista inevitabilmente ad un po’ di tristezza, sul volto delle atlete e dello staff al fischio finale. Emblematico l’abbraccio tra due i due pilastri della nostra nazionale, Paola Egonu e Monica De Gennaro, entrambe in lacrime. Tanta fatica a trattenere il pianto anche per il CT, nel rilasciare le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Questo risultato ha un sapore strano. Questaè importantissima per noi ma c’è ildi non aver espresso, all’interno del ...

17.23: In alcuni frangenti l'Italia ha sofferto non poco contro la squadra statunitense, priva, va ricordato, di due titolari come la schiacciatrice Frantti e l'alzatrice Poulter ma è sempre riuscita ...L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai2022 difemminile. Le azzurre hanno battuto gli USA per 3 - 0 (25 - 20; 25 - 15; 27 - 25) e sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio iridato, dopo il trionfo del 2002 e l'...Le ragazze di Mazzanti si impongono in tre set sugli Stati Uniti nella “finalina” per il terzo gradino riscattando così la sconfitta con il Brasile. Dopo due buone prime frazioni, Sylla e compagne han ...Intervista ai microfoni di Rai Sport subito dopo la vittoria nella finale per il terzo e quarto posto contro gli Usa ai mondiali di pallavolo ...