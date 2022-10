Volley | Mondiali 2022 | Alessia Orro | “Questa medaglia è importante | ce la meritavamo”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’Italia ha conquistato ladi bronzo ai Campionati del Mondo di pallavolo femminile. Dopo la cocente sconfitta col Brasile in semifinale, le azzurre sono riuscite a rimotivarsi e ritrovare lucidità per battere gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto. Una partita guidata sostanzialmente dall’inizio alla fine, fatta eccezione per un terzo set in cui le azzurre hanno dovuto rimontare, annullando cinque set point alle avversarie. Grande commozione, mista ad un pizzico di tristezza, tra le atlete al termine del match. Le impressioni della palleggiatricesono state raccolte dai canali ufficiali della Feder: “Vincerepartita non era per niente facile e credo abbiamo offerto una grande prova di carattere per riuscire a rialzarsi dopo la sconfitta ...