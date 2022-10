Volley femminile | Paola Egonu miglior marcatrice del Mondiale! La classifica delle bomber

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha ufficialmente vinto lamarcatrici dei Mondiali 2022 di. L’opposto dell’Italia ha messo a segno 275 punti (244 attacchi, 23 muri, 8 aces) nelle undici partite disputate. La 23enne ha conquistato la palma dellaper la seconda volta consecutiva dopo l’affermazione di quattro anni fa, quando l’Italia perse la finale per il titolo contro la Serbia al tie-break. Questa volta le azzurre si sono messe al collo il bronzo, battendo gli USA nel match per il terzo posto dopo aver perso la semifinale contro il Brasile.ha trionfato precedendo la polacca Magdalena Stysiak (241), la serba Tijana Boskovic (240 punti per la MVP dei Mondiali, ha conquistato il titolo iridato con le ...

La Serbia batte il Brasile nel segno dell'MVP Boskovic e vince il secondo Mondiale consecutivo. Nella finale per l'oro dei Mondiali femminili 2022 di, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, le serbe dell'italiano Daniele Santarelli si confermano sul tetto del mondo come quattro anni fa. Battute le ragazze di Zé ...L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di. Le azzurre hanno battuto gli USA per 3 - 0 (25 - 20; 25 - 15; 27 - 25) e sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio iridato, dopo il trionfo del 2002 e l'argento di quattro ...