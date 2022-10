Volley femminile | l’Italia si consola con il bronzo ai Mondiali | USA travolti 3-0 | Egonu scatenata

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha conquistato la medaglia diai2022 di. Le azzurre hanno battuto gli USA per 3-0 (25-20; 25-15; 27-25) e sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio iridato, dopo il trionfo del 2002 e l’argento di quattro anni fa. La nostra Nazionale conclude con un sorriso la sua avventura ad Apeldoorn, anche se si ci si era presentati nei Paesi Bassi per andare a caccia del bottino grosso. L’affermazione odierna lenisce soltanto parzialmente la delusione per la sconfitta maturata in semifinale contro il Brasile, che stasera affronterà la Serbia nell’atto conclusivo per il titolo. Le ragazze del CT Davide Mazzanti sognavano il colpaccio dopo aver dominato la Nations League, ma alle Campionesse d’Europa è mancata la brillantezza fisica nei momenti cruciali e quella ...

DIRETTA ITALIA USA (RISULTATO 2 - 0): SECONDO SET! Prosegue la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali di2022 . Dopo la sconfitta dell'Italia nella semifinale contro il Brasile, le azzurre scendono in campo contro gli Usa e portano a casa il primo set per 25 e 20. Anche in questo secondo ...2022 - 2023 Serie A1Squadra Conegliano Mancavano ancora alcune delle protagoniste ma tanto ci teneva la Prosecco Doc Imocoa far bene nella prima uscita stagionale che non ne ...L'Italvolley supera gli USA nella finalina per il terzo posto: splendido bronzo per le azzurre di Mazzanti ai Mondiali di pallavolo femminile ...