Volley femminile | la Serbia vince i Mondiali Bis iridato | Brasile schiantato | Boskovic e Santarelli sul trono

(Di sabato 15 ottobre 2022) Laha vinto i2022 di. Le ragazze del CT Daniele, al primo grande trionfo alla guida di una Nazionale dopo i sigilli con Conegliano, hanno sconfitto ilper 3-0 (26-24; 25-22; 25-17) e si sono confermate suldel Pianeta, conquistando il secondo titoloconsecutivo dopo quelle di quattro anni fa. Per le verdeoro la maledizione continua: non hanno mai vinto un Mondiale e oggi hanno perso la quarta finale della loro storia. Ilha avuto due set-point nella prima frazione, ma sul 24-22 si è accesa la solita Tijanache ha ribaltato la contesa. Nella seconda frazione le vicecampionesse olimpiche avevano recuperato da 16-20 a 22-22, ma ancora una ...

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di. Le azzurre hanno battuto gli USA per 3 - 0 (25 - 20; 25 - 15; 27 - 25) e sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio iridato, dopo il trionfo del 2002 e l'argento di quattro ...Le Azzurre hanno conquistato così il bronzo al Mondiale di. Al margine della zona mista ... È anche grazie a lei se l'Italia negli ultimi anni è diventata una potenza nella pallavolo: ...Un pezzo d'Italia , o meglio ancora di Umbria , è campione del mondo di volley femminile . Il coach di Foligno , Daniele Santarelli , ...Continuano gli episodi di razzismo nel mondo dello sport. "Non puoi capire, è stancante", confessa Paola Egonu in lacrime al suo procuratore Marco Reguzzoni dopo aver vinto insieme alle sue compagne d ...