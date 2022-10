Volley femminile | la Serbia è campione del mondo | battuto in finale il Brasile 3-0

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Labatte ilnel segno dell’MVP Boskovic e vince il secondo Mondiale consecutivo. Nellaper l’oro dei Mondiali femminili 2022 di, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre, le serbe dell’italiano Daniele Santarelli si confermano sul tetto delcome quattro anni fa. Battute le ragazze di Zé Roberto, che dopo aver sconfitto l’Italia mancano l’appuntamento con il primo titolo iridato della loro storia. 3-0 (26-24, 25-22, 25-17) il punteggio della sfida, conquistata meritatamente da Boskovic e compagne, superiori (seppur non sempre in maniera netta) per tutti e tre i set. Ad Apeldoorn, in Olanda, è dunque trionfo serbo. Magra consolazione anche per l’Italia, visto che l’allenatore dellaè l’azzurro Daniele Santarelli. ALBO ...