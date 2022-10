Vola il Catanzaro | il Crotone cade a Foggia e viene raggiunto dal Pescara

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nel sabato dedicato al girone C, si rompe quella che era l'accoppiata tutta calabrese in vetta. A comandare la classifica rimane infatti solo il, protagonista di un successo in rimonta sulla ...

Nel sabato dedicato al girone C, si rompe quella che era l'accoppiata tutta calabrese in vetta. A comandare la classifica rimane infatti solo il, protagonista di un successo in rimonta sulla Viterbese: al Ceravolo finisce 3 - 2, con la squadra di Vivarini brava a ribaltare - grazie a Cianci e Curcio - lo svantaggio maturato a inizio ...Infatti i biancoazzurri in classifica ora sono a quota 19 a pari punti del Crotone sconfitto a casa del Foggia per 1 a 0, mentre l'altra squadra calabrese, il, resta prima in classifica ...Il Pescara, dopo aver travolto il Foggia con un rotondo 4 a 0, oggi ha sconfitto per 3 a 0 il Fidelis Andria confermando di essere una squadra di livello che sta crescendo partita dopo partita e di es ...Il Pescara, dopo aver travolto il Foggia con un rotondo 4 a 0, oggi ha sconfitto per 3 a 0 il Fidelis Andria confermando di essere una squadra di livello che sta crescendo partita dopo partita e di es ...