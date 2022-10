(Di sabato 15 ottobre 2022) Periodo difficile per lantus e il suo attaccante Dusan, che arrivano dalla clamorosa sconfitta di Haifa in Champions e dalla contestazione dei tifosi. Nervi tesi per il serbo, titolare ...

Corriere dello Sport

Periodo difficile per la Juventus e il suo attaccante Dusan, che arrivano dalla clamorosa sconfitta di Haifa in Champions e dalla contestazione dei ...Fiorentina è stato pizzicato mentre......10 Prima il Toro, poi la Juve: che festa per i tifosi in strada Clacson, trombette,e cori: lo ... Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic;, ... Vlahovic urla a Cuadrado: il gesto che scuote la Juve L'attaccante bianconero protagonista di un siparietto in campo che non è passato inosservato: ecco che cosa è successo durante il derby contro il Toro ...Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Juventus cerca il riscatto in Champions League ma Allegri avverte: “Il Maccabi è una buona squadra, attenzione” ...