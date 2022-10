Visco | da Banca d' Italia massima collaborazione con nuovo governo

Lad'Italia sarà collaborativa al massimo con il nuovo governo, come lo è stata con gli altri. Lo afferma il governatore dellad'Italia Ignazioin un'intervista da Washington a Class Cnbc. Alla domanda se nel corso delle riunioni del Fmi ci sia stata curiosità sul nuovo governo italiano,ha risposto: "Ci ...Ore 09:50 - Bankitalia collaborativa, ma occhio ai conti Lad'Italia sarà "collaborativa al massimo" con il nuovo governo. Lo ha detto a Washington il governatore Ignazio, nel corso di un'...Dopo gli scossoni al Senato, il centrodestra elegge Lorenzo Fontana, noto per le posizioni anti-diritti e pro-Putin (leggi). Ma nella coalizione scoppia il caso diplomatico: spunta un nuovo foglio del ...• Venerdì il leghista Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera • Gli appunti di Berlusconi, fotografati in Senato, hanno causato uno «strappo gravissimo» con Meloni, come lo ha definito ...