Violenza negli stadi in Francia | più di 200 i tifosi arrestati da agosto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Secondo quanto scrive Le Figaro, dall’inizio del campionato, in, ad, sono stati211per atti didurante le partite. Più precisamente, 148 di questi arresti sono avvenuti nell’ambito di partite di campionato di Ligue 1 o Ligue 2. E altri 63 durante competizioni europee in territorio francese. In totale, sono quasi 100 arresti in più rispetto alla scorsa stagione (erano 113). I primi mesi della stagione 2021-2022 erano stati infatti caratterizzati da numerosi incidenti sugli spalti deglidella Ligue 1, dal lancio di ordigni pirotecnici all’invasione del prato, risse comprese. Il capo della Divisione nazionale per la lotta al teppismo (DNLH), Thibaut Delaunay, denuncia: “Stiamo assistendo a un aumento di potenza del fenomeno in ...

IlNapolista

... l'opera relazionale condivisa ideata per fare squadra contro lasulle donne. 2) Le città ... Una persona ipovedente che presenta il progetto Open del Teatro Grande 5) Culture Careanni ..."La sinistra non si rassegna e attacca conla seconda e la terza carica dello Stato, ... La crescita politica di Licia Ronzulli Eanni non mancano altre immagini che testimoniano, in ... In Germania allarme violenza negli stadi: «Di questo passo presto ci scapperà il morto» - ilNapolista La 13enne di Padova era stata affidata dalla madre ai parenti per fare la baby sitter ai loro figli. Invece è stata violentata per 5 anni da due zii. L'uomo dovrà scontare 6 anni di carcere ...L’economia reale è molto più aperta della rigida regolazione delle leggi degli Stati e della morale. La violenza e le attività ...